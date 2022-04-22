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Erdoğan talimatı verdi: Hastanelerde randevusuz hasta bakma dönemi başlıyor

Erdoğan talimatı verdi: Hastanelerde randevusuz hasta bakma dönemi başlıyor

Devlet hastanelerinde yaşanan randevu sıkıntısı vatandaşı isyan ettirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hastanelere randevusuz gidilmesinin önü açıldı.

Son iki yıldır koronavirüs pandemisi nedeniyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması, vatandaşların randevu bulmasına sebep oldu. MHRS'den ve 182'den randevu oluşturamayan vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun gündem olması üzerine sorunun çözülebilmesi için kurmaylarına çalışma yapmaları talimatını vermişti. Bugün, randevu süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"RANDEVUSUZ DA GİDİLEBİLECEK"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastanelerine gönderdiği bir yazıyı paylaştı. Köroğlu, tweet'inde şu ifadelere yer verdi: "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir." dedi.

Etiketler hastane randevu
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