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  3. 12 Haziran 2017 18:42

Erdoğan talimatı vermişti ! 5 günde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar'a yardım talimatı sonrası 5 günde bin ton yardım yapıldı.

Erdoğan talimatı vermişti ! 5 günde...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Katar’a gıda yardımı 5 günde bin tona ulaştı. Gıda sevkiyatını ekonomi Bakanlığı’na bağlı birimler özel sektörle iletişime geçerek organize ediyor. Günlük sütün bile taşındığı Türk Hava Yolları uçakları her gün Katar’a 3 sefer düzenliyor.

Suudi Arabistan ve bölge ülkeleri tarafından teröre destek verdiği gerekçesiyle ablukaya alınan Katar'ın gıda ihtiyacı için Türkiye seferber oldu.

İZMİR'DEN DOHA'YA

Krizin başladığı günden bu yana THY'nin kargo uçaklarıyla 15 seferde İzmir'den bin ton gıda ve içecek Doha'ya sevk edildi.

Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin ablukası altındaki Katar'ın gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ekonomi Bakanlığı harekete geçti.

BEŞ GÜNDE 15 UÇAK

Ekonomi Bakanlığı'nın organizasyonuyla başlayan sevkiyat kapsamında, İzmir'den beş günde 15 kargo uçağı ile Katar'a gıda gönderildi. THY'nin A330 kargo uçakları, her gün üç kez Doha'ya gıda ürünleri götürmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanıyor.

gıda sevkiyatı , cumhurbaşkanı erdoğan , katar