Rusya açıkladı ! Teröristler 3 kez kullandı...
Rusya açıkladı ! Teröristler 3 kez kullandı...
HSK kararıyla yüzlerce hakim ve savcının yeri değişti !
HSK kararıyla yüzlerce hakim ve savcının yeri değişti !
Erdoğan talimatı vermişti.. Baykal Türkiye'ye döndü !
Erdoğan talimatı vermişti.. Baykal Türkiye'ye döndü !
ODTÜ ormanında bakın kim yakalandı !
ODTÜ ormanında bakın kim yakalandı !
Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi
Afrin'de 3 köy daha teröristlerden temizlendi
Erdoğan müjdeyi verdi: 2018'in sonunda...
Erdoğan müjdeyi verdi: 2018'in sonunda...
Türkiye'den Mısır'ın küstah açıklamasına cevap
Türkiye'den Mısır'ın küstah açıklamasına cevap
Türk bayrağına saygısızlıktan tutuklandı !
Türk bayrağına saygısızlıktan tutuklandı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Mart 2018 18:16

Erdoğan talimatı vermişti.. Baykal Türkiye'ye döndü !

Almanya'da tedavi gören CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal özel ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Erdoğan talimatı vermişti.. Baykal Türkiye'ye döndü !
A+ A-

Beyninde pıhtı olan ve tedavi için Almanya'ya giden eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Türkiye'ye döndü.

Almanya'daki tedavisi tamamlanan Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Almanya'dan Türkiye'ye döndü. NTV'de yer alan habere göre, Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.

Baykal, İbni Sina Hastanesi’nde 51 gün tedavi gördükten sonra 5 Aralık’ta fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya’ya götürülmüştü. Baykal, 16 Ekim 2017'de Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Baykal'ın hastalığının beyninde pıhtı atması olduğu açıklanmıştı.

tedavi , deniz baykal , ambulans , erdoğan , uçak , hastane
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM