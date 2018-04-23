Advertisement Advertisement
Çavuşoğlu'ndan Avrupalı siyasetçilere uyarı !
Çavuşoğlu'ndan Avrupalı siyasetçilere uyarı !
Erdoğan tepki göstermişti... İlk açıklamayı yaptı !
Erdoğan tepki göstermişti... İlk açıklamayı yaptı !
Saadet Partisi liderinden flaş Abdullah Gül atağı
Saadet Partisi liderinden flaş Abdullah Gül atağı
Avrupa Konseyi'nde Türk heyetten flaş karar !
Avrupa Konseyi'nde Türk heyetten flaş karar !
YSK'den flaş ''seçmen sayısı'' kararı !
YSK'den flaş ''seçmen sayısı'' kararı !
Binlerce kişiye müjde ! O ilimize kuruluyor
Binlerce kişiye müjde ! O ilimize kuruluyor
Saadet Partisi'nden bir kritik ziyaret daha !
Saadet Partisi'nden bir kritik ziyaret daha !
İstanbul'da yaz havası ! Sıcaklık 27 dereceyi aştı
İstanbul'da yaz havası ! Sıcaklık 27 dereceyi aştı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Nisan 2018 22:47

Erdoğan tepki göstermişti... İlk açıklamayı yaptı !

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sert sözlerine böyle yanıt verdi.

Erdoğan tepki göstermişti... İlk açıklamayı yaptı !
A+ A-

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin sarf ettiği sözlerle ilgili, "Genel Kurul'da yaptığım açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntılanarak kullanıldığı, tutanaklardaki ifadelerle ortadadır. Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Özel, TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumda yaşanan tartışma ve FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek'in değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu'ndaki özel oturumda, söz konusu komisyonda bürokratların tutanak altındaki konuşmalarından alıntılar yaparak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesinde" nerede olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"TUTANAK" İDDİASI

"Araştırma Komisyonu Başkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi Burdur Milletvekili Reşat Petek yaptığı açıklamayla, aktardığım ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ifadelerimi doğrulayan bir kaydın bulunmadığını ileri sürmüştür.

Darbe girişimine ilişkin tüm gerçeklerin açığa çıkması yönünde, girişimin yaşandığı ilk dakikadan itibaren büyük gayret gösterilmesi gerektiğini savunan ve gayret de gösteren partimizi ihanet içinde olmakla itham eden Burdur Milletvekili Reşat Petek, başkanlığını yaptığı komisyonun tutanaklarını çarpıtmaktan kaçınmamaktadır."

"KAMUOYUNA SUNUYORUM"

Özel, Genel Kurul'da yaptığı açıklamaların tamamının Araştırma Komisyonu'nda ilgili kurum yetkililerinin ifadelerinden alıntılanarak kullanıldığını, bunun tutanaklardaki ifadelerle ortada olduğunu kaydetti.

Özgür Özel, "Konuşmamda bir iddiayı değil, somut gerçekleri ifade ettiğimi bir kere daha kamuoyunun bilgisine sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

AA

özgür özel , erdoğan , tepki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM