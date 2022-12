Erdoğan: Türkiye Yüzyılı ile üstadın hayalini hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletler, dirayetli liderler ve üretken ilim, kültür, sanat insanlarına sahip oldukça yükselir. Bunları kaybettikçe de geriler. Zor zamanlarda dik duruş sergilemek her baba yiğidin harcı değildir. Siz bugün tatlı su mücahitliğine soyunanlara bakmayın. Bunlar zulüm karşısında direnemez. Hayatı pahasına davasını sahiplenip çilesini çekemez. Üstat bunu başarmış bir şahsiyet olduğu için bu derece derin iz bırakmıştır. Bu mirası sahiplenecek yolda hızla ilerliyoruz. Birileri ülkemizin üzerini bir kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar. 10 yılda yaşadığımız her hadise milletimizin istikbali uğrunda neler yapabileceğini göstermiştir. Daha asırlar boyunca da üstadın ateşini yaktığı meşalenin ışığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Birileri yaydıkları karamsarlık havasıyla ülkemizin üzerini tekrar emperyalist emellere hizmet eden kül katmanıyla örtmek isteseler de başaramayacaklar. Bugün, ülkemizin ilim sanat ve kültür hayatına yön veren siz kıymetli dostlarımla buluşmanın bahtiyarlığı içindeyim. Ödüllerini takdim edeceğimiz sanat erbabı kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum.

Edebiyat dünyamızın her yayınında emeği bulunduğunu bildiğim Mehmet Can Doğan kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum. Hikaye ve roman ödülünü Ayşegül Genç hanımefendiye takdim edeceğiz. Mustafa Özel hocamızı tebrik ediyorum. Biz de bu törende her yıl verdiğimiz ilk ödülle genç kardeşlerimizi cesaretlendiriyoruz. Elif Genç ve Can Acer kardeşlerimi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Bu iki genç yetenekten nice kıymetli eserler bekliyoruz. Durmak yok, yola devam. Kültür sanat ödülünü kardeş Azerbaycan'ın önde gelen yazarına Efendiyev'e veriyoruz. Efendiyev'in bu dostluğun ilmi alanındaki sancaktarlarından olacağına inanıyor ve tebrik ediyorum.

"ÜSTADDAN ALDIĞIMIZ İLHAMLA YOLA DEVAM EDİYORUZ"

Saygı Ödülü'nü tevcih edeceğimiz İlhami Atalay kardeşimiz mümtaz bir isimdir. Medeniyetimizin yükselişi yolunda diğer alanlarla birlikte kültürde de köprüler kurarak, üreterek eser ortaya koyan herkese şükranlarımı sunuyorum. Tercih ettiği orijinal kelimeler yeri gelir öfkeyi, hicvi bir arada kullanmaktaki marifeti, muhataplarını adeta başka iklime taşırdı. Her şeyden öte ondaki yürek, cesaret. Üstat hakimler kendisine, 'Bıktık senden' dediklerinde, 'Siz hancı, ben de bu davada yolcu oldukça daha çok uğrarım' diyerek cevaplamıştır. Bizlerde ondan aldığımız ilhamla bu yolda devam ediyoruz, edeceğiz.

Şahit oldukları çalkantılar karşısında sükutu tercih eden milyonlar, üstadı davanın önemli temsilcilerinden biri olarak görüyordu. Tek parti zihniyetinin yürüttüğü dilde sadeleştirme alt üst oluşun araçlarından biriydi. Bahaneyle asırlardır benliğimize şekil veren nice kavram atılmaya çalışılıyordu. Asıl gaye ecdadın izlerini silmekti. Büyük Doğu'nun yayınının durdurulması ve dava açılarak hapisle tehdit edilmesi onu yolundan dönmeye yetmemiştir. 'Türkiye Yüzyılı' diyerek milletimizin önüne yeni bir vizyon koyarken, üstadının hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Ayasofya bir gün açılacak derken hep bunu ifade etmiştir. Rabbime hamdolsun onun ideali hedefi gerçekleştiği gibi icra bize nasip oldu. Kutlu davamızın ve onun taşıyıcısı olduğu üstatlarımızın yolundan yürümeyi sürdüreceğiz. Vefatının üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen bizleri aynı heyecanla bir araya getiren üstadımızı rahmetle yad ediyoruz.