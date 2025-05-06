Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra ilk kez biraraya geliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin bugün bir araya geleceği açıklandı. İkili arasındaki bu görüşme, MHP lideri bahçelinin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Bu ziyaret, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.

Ziyaret saat 18.00'de Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçirdiği rahatsızlık sonrası olduğu ameliyat dolayısıyla tedavi sürecinden 2 ay sonra ilk kez 4 Nisan günü Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinde görüntülenmiş, adını taşıyan vakfın açılışına katılmıştı. Ardından MHP'den "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadeleriyle mesaisine başladığı duyurulmuştu. Ancak MHP'den Bahçeli'nin mesaiye başladığının duyurulmasının ardından geçen 5'inci salı günü bugün de de grup toplantısı düzenlememişti. Bahçeli partisinin son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü gerçekleşmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret edeceğini duyurdu. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."