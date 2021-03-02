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Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Erdoğan ve Bahçeli'den sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.

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AA

Etiketler devlet bahçeli recep tayyip erdoğan görüşme
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