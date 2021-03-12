Erdoğan ve Gökçek hakkında FETÖ’den suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Dönemin İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, “Görevi Kötüye Kullanma”, “Zimmet”, “İhaleye Fesat Karıştırma” ve “Terörle Mücadele Kanuna Muhalefet” suçlarını işledikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa verilen dilekçeye Gazeteci-Yazar Murat Ağırel’in Parsel Parsel isimli kitabı ve 2015/2048 hazırlık soruşturma numaralı suç duyurusu dilekçeleri eklendi.

SAVCI SORUŞTURACAKTI, BAKANLIK İZİN VERMEDİ

Savcılığa verilen dilekçede HKP olarak dönemin Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın ABB Başkanı Melih Gökçekle ilgili, “Oy İsterken, bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır” sözleri nedeniyle ve ABB Başkanı Melih Gökçek’in FETÖ’ye okul ve dershane vermesi hakkında suç duyurusunda bulundukları hatırlatıldı.

HKP, Melih Gökçek hakkında 2015/2048 hazırlık soruşturma numaralı suç duyurusu dilekçesinde soruşturma başlatılmasını talep etmişti. Savcılığın soruşturma izni istemesine rağmen İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmemişti. Soruşturma izni verilmemesine yapılan itirazda reddedilmişti. Melih Gökçek’in AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifa ettirildiği hatırlatıldı.

‘SİSTEMATİK OLARAK İÇİNDE YER ALMIŞTIR’

Dilekçede, HKP olarak 2015 yılında Melih Gökçek hakkında yaptıkları suç duyurularının Ağırel’in ‘Parsel Parsel’ isimli kitabındaki bilgi ve belgelerin paylaşılmasıyla doğruluklarının kanıtlandığı ifade edildi. Dilekçenin devamında, “Yargı kararları, mahkemede verilen tanık ifadeleri, basında yer alan haberler ile Sayıştay ve Ankara Büyükşehir Belediyesi raporlarında yer alan bilgilerle şüphelinin sistematik olarak içinde yer aldığı iddia edilen suçlar detaylandırılmıştır. Diğer Şüpheliler; Sebahattin Öztürk ve Erdoğan, suç duyurumuzda soruşturma izni vermeyerek sonrasında açığa çıkacak bilgi ve belgelerin saklanması yolu ile bu suça iştirak etmiş, hatta örgütleyici olmuşlardır” ifadelerine yer verildi.

‘FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKACAKTIR’

Dilekçenin devamında,“Asıl önemlisi birçok kişi hakkında soruşturma başlatılması için sadece bir banka hesabının varlığı bile yeterliyken FETÖ bağlantılı kişilere ve kurumlara açık ayrıcalık tanınması, bunlara haksız maddi menfaat sağlanmış olması soruşturulmamaktadır. Kamuoyunda FETÖ/PDY’nin siyasi bağlantısı, siyasi ayağı sürekli dile getirilmektedir. Kanaatimizce bu siyasi ayak belirttiğimiz olayların üstüne gidilmesiyle ortaya çıkacaktır” denildi.

‘PARSEL PARSEL YAĞMALANMASINA SESSİZ KALAMAZDIK’

Dilekçede, “Kamu görevi yürüten kişilerin icraatlarıyla sorumlu tutulmaları, yaptıkları yanlışların ve işledikleri suçların hesabını halk ve hukuk karşısında vermeleri bir hukuk devletinin en temel prensibidir. Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) bu ilkenin ülkemizde hayata geçmesi için çaba sarf etmekte, mücadele vermektedir. Ülkemizin maddi ve manevi değerlerinin Bülent Arınç’ın deyimiyle “parsel parsel” yağmalanmasına sessiz kalamazdık. Vicdan sahibi hiçbir insanın, siyasi partinin ve hukukçunun da sessiz kalacağını düşünmüyoruz. Bu nedenle bu olayların failleri olduğunu bildiğimiz ve düşündüğümüz şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunmaktayız” denildi.

‘SATIR SATIR TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ’

Suç duyurusunun ardından HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Ayça Okur Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Okur şunları söyledi:

“Bugün tarihi bir suç duyurusunda daha bulunduk. Parlamenterler Büro’ya 2021/50015 hazırlık soruşturma numarasıyla kaydedilen suç duyurumuzun şüphelileri, İ. Melih Gökçek, Recep Tayyip Erdoğan ve 2015 yılının İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk. Suç duyurumuzun konusu, Murat Ağırel’in Parsel Parsel kitabında somutlaştırdığı deliller neticesinde ortaya çıktı. 2015 yılının yine mart ayında Melih Gökçek hakkında bir suç duyurusunda daha bulunmuştuk. Bu suç duyurumuzda Melih Gökçek’in soruşturulmasına izin talep eden savcı suç duyurumuzu haklı bulmuştu ama Savcıya İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk tarafından bu izin verilmemişti, itirazlarımızda reddedilmişti. Bugün hala güncelliğini koruyor. Suç duyurumuzun konusu, Görevi Kötüye Kullanma, Zimmet, İhaleye Fesat Karıştırma, Terörle Mücadele Kanununa muhalefet. Tüm bu nedenlerle Melih Gökçek’in ve İçişleri Bakanı’nın AK Parti’gillerin Başkanı tarafından onlardan habersiz hiçbir şey yapamayacağının göstergesi olan bir suç duyurusu. Soruşturulacağını ümit etmiyoruz. Ama satır satır suç duyurularını tarihe not düşürüyoruz.”