Erdoğan'a bu hatayı kim yaptırdı: ''İstiklal Marşı canlı değil banttandı''

Cumhuriyet Halk Parti’li Tuncay Özkan, Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın banttan okuduğunu iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Başkanlığı’nın “Saat 21:00’de İstiklal Marşı okuyalım” çağrısına uyarak Saray’da çocuklarla beraber İstiklal Marşı’nı canlı yayın yerine banttan okuduğunu iddia etti.

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TUNCAY ÖZKAN: ERDOĞAN’A BU HATAYI KİM YAPTIRDI?

CHP’li Özkan, banttan İstiklal Marşı’nın saat 21:00 yerine 21:05’ten okunmasına dikkat çekerek şöyle tepki gösterdi:

“Banttan İstiklal Marşı millete ayıptır.

Vatan sevgisinin banttanı olmaz.

Erdoğan’a bu hatayı kim yaptırdı?

(Saat 21:02) Erdoğan: 21:00’de İstiklal Marşı okuyacağız

(Saat 21:05) Erdoğan İstiklal Marşı okuyor.”