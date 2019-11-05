Erdoğan’a ''Bülent Arınç’ı atın'' çağrısı!

Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç’ın KHK ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaparak “Bülent Arınç'ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atın.” dedi.

Üçok, Bülent Arınç’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atılmasını talep ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından seslendi:

‘Sn.Cumhurbaşkanım, Damadı Fetö'den yargılanan, Yayınladığınız KHK için facia diyen, FETÖ Firarisinin pastanesini ziyaret eden, Fetöcülere Yargıtay sizi kurtaracak diyen, Terörist Gülen'in arabulucusu olan, BÜLENT ARINÇ'ı CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNDEN ATIN.’

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını cevaplayan Bülent Arınç, “KHK bir faciadır. Katıldığım televizyon programlarında KHK’ya dikkat çekmek için Yüksek İstişare Kurulu (YİK) maaşımın yarısını öğrencilere burs olarak, yarısını da KHK mağdurlarına vereceğimi söylemiştim. Çok eleştirildim fakat ben sadece KHK faciasına dikkat çekmek istedim” demişti.

Arınç, “Bu felaketi yaşayan insanlara acıyorum ve onlara merhamet ediyorum ve onlardan özür diliyorum. Evime temizlik yapmaya gelen, daire başkanlığından ihraç edilen bir kadını gördükçe, eşi polis ihraç edilmiş başka bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum. Kırıkkale'den yumurta getirip kapı kapı dolaştıran bir genel müdür yardımcısı gördükçe ben felaket görüyorum. Bir benzinliğe gittiğim zaman bir Danıştay üyesinin pompa tuttuğunu gördüğümde acı duyuyorum” sözlerini kaydetmişti.