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  3. 05 Ocak 2018 19:59

''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı

Gazeteci Ayşenur Arslan Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla hapis cezası aldı.

''Erdoğan'a hakaret''ten hapis cezası aldı
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Gazeteci Ayşenur Arslan’a, iki yıl önceki Medya Mahallesi programında Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 yıl önce yayımlanan televizyon programı Medya Mahallesi’nde Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.

Arslan, 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programında aynı gün Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirmişti. Arslan’ın sözlerini Konya’da yaşayan bir kişi ihbar etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Davada, Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer alıyordu.

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