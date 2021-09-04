Erdoğan'a kendi memleketi Rize'de protesto

Dün Rize'de tünel açılışı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkencedere Vadisi'nde yapımı devam eden taş ocağına karşı eylem yapan köylüler tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere – İkizdere – Erzurum yolu ve tünelleri açılışı töreni öncesi yaptığı konuşmasında, “Türkiye’nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa, alıp buraya geliyorlar. Neymiş bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz. Kesemeyeceksiniz. Bu tesisleri yapacağız. Bu yolları yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez” dedi.

Erdoğan, "Bu malum Millet İttifakı diye zillet ittifakı var ya, ben inanıyorum ki bunlara en büyük dersi Rize, hemşehrilerim verecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın bu söylemlerine 4 aydır taş ocağına karşı eylem yapan köylüler tepki gösterdi.

Erdoğan'ın sözleri hemşehrilerinin tepkisini çekti. İkizdereliler Erdoğan'ın gece yarısı konvoyu geçerken protesto etti.

Gerçek Gündem'den Serhat Yılmaz'ın haberine göre; Erdoğan, İkizdere'deki temasları sonrası dönüş yoluna çıktı. Yüzlerce arabayla Rize'ye dönmek için yola çıkan Erdoğan, İkizderelilerin protestosu ile karşılaştı.

Protestoya katılanların önüne jandarma set oldu. Yağan yağmura rağmen protestocular, "Biz halkız" dediği ve "Direne direne kazanacağız" diye slogan attığı görüldü.

İKİZDERELİLER'DEN YANIT

Erdoğan'ın sözleri sonrası aylardır taş ocağına karşı mücadele eden İkizdereliler Erdoğan'a yanıt verdi.

"Limana değil, taş ocağına karşıyız" diyen İkizdereliler, "Buradaki mücadele biz yerli halkın başından beri yürüttüğü bir mücadele oldu. Burada kimin destek verip vermediğine bakmadık.

Burası siyaset üstü bir mücadele yeridir. Yaşam alanımızı korumaktan başka bir amacımız olmadı. Olmasına da izin vermeyiz. Geri dönüşü olmayacak bir yıkıma karşıyız, o kadar. Burada başka amaçlar aranması bizleri fazlasıyla üzmektedir" açıklamasını yapmıştı.

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