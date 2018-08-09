Erdoğan'a küfür eden korumaya tutuklama talebi

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Başkale, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Başkale, sorgulanmak üzere Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU ?

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması olduğu öğrenilen Mehmet Ali Başkale, attığı küfürlü bir tweet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakarette bulunmuştu. Başkale’nin paylaştığı, küfürlü ifadelerin olduğu tweet sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Twitter hesabında konuyla ilgili bir açıklama yapmak mecburiyetinde kaldı.



Hayri İnönü attığı tweette "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.



