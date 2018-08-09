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  3. 09 Ağustos 2018 14:42

Erdoğan'a küfür eden o isim gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür eden Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün koruması Mehmet Ali Başkale gözaltına alındı.

Erdoğan'a küfür eden o isim gözaltına alındı
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Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün yakın koruması olduğu öğrenilen Mehmet Ali Başkale, attığı küfürlü bir tweet ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakarette bulunmuştu. Başkale’nin paylaştığı, küfürlü ifadelerin olduğu tweet sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü Twitter hesabında konuyla ilgili bir açıklama yapmak mecburiyetinde kaldı.

Hayri İnönü attığı tweette "Belediye personelimizin Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilmiştir. Eleştiri ve hakareti birbirine karıştırmak, seçilmişlere karşı uygunsuz dil kullanmak asla kabul edebileceğim bir şey değildir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

İHA

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