Erdoğan’a sert tepki: ''Zam yapılırken ortada yoksun''

CHP’li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın akaryakıt indirimi haberini açıklamasını eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan İnce, “Zam yapılırken ortada yoksun” diyerek tepki gösterdi.

İnce’nin paylaşımı şöyle:

“Şehit haberini Vali, zam haberlerini kurum müdürleri, akaryakıt indirimini Cumhurbaşkanı açıklıyor.

Zam yapılırken ortada yoksun, zam değil güncelleme, otomatik fiyatlama mekanizması diyorsun, dünyada petrol fiyatları çakıldığı için indirim yapılırken açıklamayı sen yapıyorsun.”