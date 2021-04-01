Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı!

İstanbul'da bir kişi, hasta ve işsizsiz olduğunu söyleyerek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı. Adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemi sonlandırmayacağını ifade etti.

İstanbul'da adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, hasta ve işsiz olduğunu, hastalığından dolayı kan parası bulamadığını belirterek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı. Söz konusu kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemine son vermeyeceğini söyledi.