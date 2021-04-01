  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı!

Erdoğan'a seslenip ''işsizim, hastayım'' deyip intihara kalkıştı!

İstanbul'da bir kişi, hasta ve işsizsiz olduğunu söyleyerek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı. Adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemi sonlandırmayacağını ifade etti.

İstanbul'da adının Sebahattin olduğu öğrenilen kişi, hasta ve işsiz olduğunu, hastalığından dolayı kan parası bulamadığını belirterek Galatasaray Lisesi'nin kapısına tırmandı.

Söz konusu kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden eylemine son vermeyeceğini söyledi.

 

Etiketler Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hasta işsizlik Galatasaray Lisesi İstanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! O ilaç ücretsiz verilecek
Sigara içenlere müjde! İşte en sevdiğimiz haber: Sigaraya zam geldi!
Nisan ayı memur alım ilanları açıklandı
Bakanlık gümrükteki otomobilleri e-ihale ile satışa çıkardı! Hepsi 50 bin liranın altında
Çukur'a bir veda daha! Final öncesi bu veda izleyiciyi çok üzecek
''1 Nisan şakasıdır'' demek isterdik ama gerçek! Zam'aydın Türkiyem!
Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor
Bu fotoğraflar Sibirya'dan değil Türkiye'den!
İntizar ve Sinem Gedik'in +18'lik görüntülerini ifşa etmişti! Cezası belli oldu
Masumiyet'te Hülya Avşar'ı sildiler!