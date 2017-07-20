Erdoğan'a suikast davasında flaş gelişme ! Reddedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında ara kararını açıklayan mahkeme, "uluslararası bilirkişi" atanmasının da aralarında olduğu tüm sanık taleplerini reddetti.



Muğla'da, (FETÖ darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.

Davayı takip eden NTV Muhabiri Merih Ak'ın aktardığı bilgiye göre, sabah saatlerinde toplanan mahkeme, sanıkların "adli tıp, balistik, kriminal bilirkişilerin yenilenmesi, uluslararası bağımsız bilirkişilerin atanması, yeni tanık ve bazı tanıkların yeniden dinlenmesi, soruşturmanın genişletilmesi" gibi taleplerini karara bağladı.

Alınan ara kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, oy birliğiyle tüm bu taleplerin reddine karar verildiğini söyledi.

Baştoğ, çatışmada aracının zarar gördüğünü belirten Fevzi Önen'in davaya müşteki olarak katılmasının kabul edildiğini, Memur-Sen'in ise katılma talebinin reddine karar verildiğini kaydetti.

Esase ilişkin beyanların alınmasından önce Mahkeme Başkanı bir uyarıda bulundu. Yaklaşık 4 gündür sanık ve avukatlarının hiçbir olay olmadan iddialarını ortaya koyduğunu söyleyen Baştoğ, "Artık katılan tarafların ifadesine başlıyorum. Muhtemelen katılan taraflar suçlamalarda bulunacak. Aynı olgunluğu sanıkların da göstermesini istiyorum" dedi.

Duruşmaya müşteki avukatlarının dinlenmesiyle devam ediliyor.