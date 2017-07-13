Erdoğan'a Sultan Süleyman benzetmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Batı Platformu tarafından Tarih Perspektifli Türkiye-Batı İlişkileri konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti MKYK üyesi Ethem Sancak yaptığı konuşmada “Tarihsel süreç boyunca Türkler ve Türklerin önderlik ettiği Asyatik kavimler Batı’ya hep iyi niyetli yaklaştı. Ancak Batı bu iyi niyeti suiistimal etti. Türkler Batı’ya çok şey öğretti. Ancak artık Doğu’ya, Asya Pasifik’e doğru kayıyor” diyerek şunları kaydetti:

"Türkler uyandı, Batı anlamalı"

Batı artık Türklerin o eski toplum olmadığını, artık kendine gelip uyandığını anlamak zorunda. Amerikalılar 50 yıldır imparatorlar. Biz bu işi 600 yıl yaptık. Hatta bunun daha öncesi de var. 1000 yıl imparatorluk yaptık. ‘Sizi İngilizler gaza getiriyorlar Türkler ile iyi geçinin’ Diplomatlara bunu söyledim; ‘Gidin merkezlerinize bunu söyleyin’ dedim. Medeniyetin nimetlerini eşit bölüşmek zorundayız. Aksi takdirde devran yine döner.

"İttifakı bilen kökten geliyoruz"



Biz ittifakı bilen bir kökten geliyoruz. Papa’nın egemenliğini kırmak için Sultan Süleyman, Papa Luter’i çağırdı, Protestanlık mezhebini inşa ettirdi. Biz o satrancı çok iyi biliyoruz. Çok şükür bu satrancı çok iyi oynamayı bilen bir liderimiz var ve gerçekten muhteşem Süleyman’ı aratmıyor. Bu toplum ümmeti de ayağa kaldıracaktır.