Erdoğan'ın açıkladığı 'Millet Bahçeleri' projesinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren SÜSBİR, gazeteye verdikleri tam sayfa ilanda bu parklarda 'yerli ve milli' ağaç ve bitki kullanılmasını istedi.

Süs Bitkileri ve Üeticileri Birliği ( SÜSBİR ) bugün hükümete yakın gazetelere verdikleri tam sayfa ilanla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yerli ve milli ağaç' çağrısı yaptı.

SÜSBİR 'in Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ' Millet Bahçeleri' projelerinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdikleri ilanda, bu parklarda kullanılacak süs bitkileri ve ağaçların da 'yerli ve milli' olması gerektiği çağrısında bulundular.

Gazetelere verilen ilan şöyle:

SAYIN CUMHURBAŞKANIM,

3 Ağustos 2018'de bilgilendirmesini bizzat zatıalinizin yaptığı 100 günlük eylem planında şehrimize nefes aldıracak Millet Bahçeleri de bulunmaktadır.

Bu proje Süs Bitkileri Üreticileri Birliği ( SÜSBİR) olarak bizleri heyecanlandırmış, onurlandırmış ve gurıurlandırmıştır.

Bu güne kadar ülkemizin dört bir yanında yapılan tüm projelerde Ülkemizde yetiştirilen ağaçların, çiçeklerin ve diğer bitkilerin kullanılması konusundaki beklentimizi ve istirhamımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Takdir edersiniz ki Ülkemize has Millet Bahçeleri gibi milli ve yerli bir projede kullanılacak ağaçları ve bitkiler de yerli ve milli olmalıdır.

Ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğumuz bugünlerde, milli direnişimizin ruhuna uygun bu projenin hayata geçirilmesinden son derece hoşnuduz.

SÜSBİR olarak sürekli dile getirdiğimiz, Türkiye'de üretilen bitkilere göre yapılacak projelerle hem üreticimiz desteklenecek hem de paramızın dışarı gitmesine engel olunacaktır.

SAYIN CUMHURBAŞKANIM;

Ülkemizin menfaatleri için bu konuda vereceğiniz talimatların gerekliliğine inanıyoruz.

TEK VATANIMIZ; TÜRKİYE...

SAYGILARIMIZLA