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Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı

Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformundan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum.

Etiketler Erdoğan eczacılık paylaşım
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