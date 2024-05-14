Erdoğan'dan 14 Mayıs Eczacılık Günü mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformundan 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:
İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum.
İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/1sAtud1woG— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2024
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