Erdoğan'dan 3.5 milyon m2'lik alanı orman sınırı dışına çıkartan karara imza
Sinop'ta 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla orman sınırları dışına çıkartıldı. Kızılırmak'a kıyı tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası dikkat çekiyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanı Kararı’yla Sinop Yeniköy’de bulunan, 3 milyon 561 bin 632 metrekare orman, orman sınırları dışına çıkarıldı.
Sözcü gazetesinin haberine göre Kızılırmak’a kıyı, tamamen ağaçlarla kaplı arazinin yanındaki maden sahası dikkat çekiyor.
Kararda , orman sınırından çıkartılan alanın iki katından daha az olmamak üzere Hazine’ye ait arazide orman tesis edileceği notu düşüldü.
Sözcü
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