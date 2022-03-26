Erdoğan'dan 5 ismin mal varlıkları dondurma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda mal varlıkları dondurulanların isimleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği 5 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda mal varlıkları dondurulanların isimleri şöyle:

Rusya Federasyonu doğumlu Rasulov Gairbek Omargadzhievich,

Çeçenistan doğulu Esmurciev Mikail Aiupovich,

Tacikistan doğumlu Odinaeva Markhabo Mirzosafarovna,

Dağıştan doğumlu İbragimov Artur Shakhmanovich,

Özbekistan doğumlu Abdullaev İlkhom Akhmadzhanovich’in

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun “Yabancı devletlerce yapılan talepler” başlıklı 6’ncı maddesine istinaden ekli listede belirtilen kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır. Söz konusu kişiler hakkında malvarlıklarının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu Karar yürürlükten kaldırılabilir."

Kararda malvarlığını dondurma gerekçesi de şöyle açıklandı:

“BM Güvenlik Konseyinin 1373 sayılı kararı kapsamındaki yabancı devlet talebine göre söz konusu kişilerin DEAŞ terör örgütü adına propaganda yapma, eleman toplama ve finansal destek sağlama faaliyetleri yürütmesi.”