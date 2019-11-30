Erdoğan'dan Ahsen Unakıtan'a telefon

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, Ahsen Unakıtan “Sizin haberinizden sonra Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan beni telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti.” dedi.

‘BANA YAKIŞMAZ…’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in henüz kendisini aramadığını da belirten Unakıtan, “Zabıtalardan şikayetçi olacak mısınız?” sorusuna ise “Bana yakışmaz. Şikayetçi olmayacağım” diye yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da kaçak yapılaşmaya karşı başlatılan mücadele bir dönem AK Parti'nin en çok tartışılan isimlerinden, merhum Kemal Unakıtan Ailesi'ni vurmuş, kaçak olduğu için geçmişte tartışma konusu olan ve daha sonra imar artışıyla yasal hale getirilen Unakıtan Ailesi'ne ait villada dün yıkım gerçekleştirilmişti.

Yıkım sırasında merhum Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan, zabıta ekiplerinin kendisini ‘tartakladığını’ iddia etmişti.

Eski Maliye Bakanı Kamal Unakıtan'ın eşine dayak!