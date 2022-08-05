Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol