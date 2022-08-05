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Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Erdoğan'dan Ajda Pekkan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a yakalanan sanatçı Ajda Pekkan'a geçmiş olsun telefonu etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 teşhisi konulan sanatçı Ajda Pekkan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ajda Pekkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine şifa temennisinde bulundu.

Etiketler Recep Tayyip Erdoğan erdoğan
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