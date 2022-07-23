Erdoğan'dan ''asgari ücret'' açıklaması: Yıl sonunda...

Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de metal işçilerine seslendi. Küresel ekonomik krizden Türkiye'nin de etkilendiğini söyleyen Erdoğan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun üzerinde artışlar yaptık. Gelişmeleri göz önünde tutarak memur ve emekli maaşlarıyla birlikte asgari ücreti yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün Kayseri'de açılışlarla dolu yoğun program gerçekleştiriyoruz. Buradan Cumhuriyet Meydanı'na gidip Kayserilerle buluşacağız. Tek bir törenle toplam yatırım bedeli 30 milyar lirayı bulan proje ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunacağız. Ankara- Kayseri Hızlı Tren projesinin de temelini atacağız. Kayseri'ye geldiğimiz andan itibaren bizi samimiyetle bağrına basan vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Femaş Metal Sanayi'nin kurucusu sayın Recep Mamur'u rahmetle yad ediyorum. Bugün Kayseri'de açılışlarla dolu yoğun program gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük en modern fırın ankastre tesisini açmanın gururunu yaşıyoruz. Bu önemli üretim tesisini Türkiye ekonomisine kazandıran Mamur Ailesi'ni tebrik ediyorum.

"ENFLASYON ORANLARI 40-50 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntıların birini yaşıyor. Petroldeki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek refah düzeni kuranlar ekonominin gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Salgında vatandaşlarını ölüme terk edenler bugün hayat pahalılığı karşısında aynı kayıtsızlığı sergiliyor. Örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl sağa sola savrulduklarını görüyoruz. Döviz ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında görülüyor. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz.

"İHRACATTA 126 MİLYAR DOLARI GEÇTİK"

Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler 5 yıldızlı otellerde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler gerçekleştiriyoruz. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadan her kesimden insanımıza verdiğimiz desteklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. Hiç kimseyi muhannete muhtaç etmedik. Ekonomi politikalarımızı bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Üretimi ve yatırımı teşvik ediyoruz. İhracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan durum yaşıyoruz. İstanbul'da Antalya'da oteller full dolu. Türkiye cazibe merkezi halinde geldi.

"İSTİHDAMDA TARİHİMİZİN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞTIK"

İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımdaki yüksek alım fiyatlarıyla çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Sabit ücretlilerin refahı için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında yüzde 50 artış yapmıştık. Temmuzda memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5.500 lira olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum. Sizlerden destek istiyorum.

Bu başarılara en büyük katkıyı sunan şehirlerden biri de Kayseri'dir. Kayseri'de bulunan OSB'lerde 75 bin emekçi kardeşim alın teri döküyor. Buralarda üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

"GIDA KRİZİNDE DİPLOMATİK ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyoruz. Kayseri geçen yıl 2.6 milyar Dolar ihracat yaptı. İnşallah bu sene 3 milyar doları geçecek. Bu rakam biz göreve geldiğimizde sadece 352 milyon dolardı. 2002'den bu yana Kayseri ihracatını 7 kat artırdı. 81 vilayetimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Kurban bayramında caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyor, tırdan geçilmiyor. Bu Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini bereketini gösteriyor. Sabah akşam yalan üretenler sanayicisi, çiftçisi, tüccarıyla ülkemiz büyümeye güçlenmeye devam ediyor. Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz'den nakliyesi için dün toplantıda anlaşmasını yaptık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile gıda krizinin aşılması için anlamlı katkı sağlayacağız. Diplomatik çabaları sürdürmekte kararlıyız. Müjdeli haberleri çok uzak olmayan zamanda almayı ümit ediyoruz.

"1200 YENİ FABRİKA KURULACAK"

Siyaset adı altında bozgunculuk yapanlara sesleniyorum. Yalanla dolanla hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçi, esnafın, iş adamının arasına karışın. Elazığ'da karıştınız. Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Bak elimdeki torbayla evime gidiyorum, halimden memnumun, siz içeri cevap yetiştireceğinize, dışarı yetiştirin dedi.

Kayseri'de sanayicimiz üretim için yer bulamaz oldu. İncesu OSB'yi geliştirip yeni OSB kuracağız. 1200 yeni fabrika kurulup faaliyete geçecek. Bugün hizmete açacağımız fabrikaların ilave istihdam kapasitesi 7200'ü buluyor. Kısa sürede bu rakama 18 bin kişi daha dahil olacak. KOBİ sayısı da her geçen gün artıyor. KOBİ'lerimize güncel rakamlarla 680 milyon liraya yakın destek sağladık. 28.3 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. Teknoloji noktasında da Kayseri önemli bir noktaya geldi. ARGE merkezi ve tasarım merkezi, teknopark yoktu. Kayseri'de sadece üretim ve istihdam için yaptığımız çalışmalar dahi anlatmakla bitmiyor. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne dış baskılar ne de içimizdeki kifayetsizlerin hezeyanları bizi yolumuzdan alı koyamayacaktır."