Erdoğan'dan asrın felaketinin üçüncü yıl mesajı: Sözümüzü tuttuk, şehirlerimizi imar ve ihya ettik!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan 3 yıl önce 11 ilimizi yıkan ve onbinlerce canımızı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yıldönümü nedeniyle yayınladığı anma mesajında "3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk" iddiasında bulundu.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üçüncü yılında Türkiye en acı gününü anlarken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı 6 Şubat mesajında "sözlerimizi tuttuk" dedi.

X hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik. Sözümüzü tuttuk" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"3 yıl önce bugün yaşadığımız iki büyük deprem sebebiyle Rahmet-i Rahman’a kavuşan kardeşlerimizi unutmayacağız.

Onların hatıralarını kalbimizde ve zihnimizde daima yaşatacağımıza, emanetlerine sahip çıkacağımıza, depremde yıkılan şehirlerimizi tekrar ayağa kaldıracağımıza dair milletimize söz verdik.

Bugün Allah’ın izniyle bu işin altından kalktık, 3 yıl gibi kısa sürede şehirlerimizi yeniden imar ve ihya ettik.

Sözümüzü tuttuk."