Erdoğan'dan Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi’nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi E.’nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi E.’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."