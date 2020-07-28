Erdoğan'dan bayramda ''tedbir'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde İstanbul Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sonrası Kurban Bayramı için corona virüs uyarısı yaptı. Erdoğan, ''Bu bayram da çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik maske mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım'' dedi.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

''Tüm milletimin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç, birlik, beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.

Corona virüs olayına da bu bayram da çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Temizlik maske mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım.

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde."

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