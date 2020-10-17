Erdoğan'dan BTP'ye kongre mesajı

İşte Erdoğan'ın BTP'ye ilettiği mesaj:

Sayın Hüseyin BAŞ

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı,

Bağımsız Türkiye Partisi 5’inci Olağanüstü Büyük Kongresinin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Nisan ayında ahirete irtihal eden Partinizin Genel Başkanı, ülkemizin tanınmış simalarından Prof. Dr. Haydar Baş Beyefendiyi de rahmetle yâd ediyorum.

Siyasi partilerimiz, Türk demokrasinin zenginliğini ve gücünü gösteren en önemli kurumlardır.

Türkiye, geçmişte yaşadığı acı tecrübelere rağmen, son 18 yılda hayata geçirdiği reformlarla demokrasisini her alanda ileriye taşımıştır.

15 Temmuz gecesi milletimizin darbeciler karşısında sergilediği destansı direniş ise demokrasi tarihimize altın harflerle yazılmıştır.

Hangi görüşten olursa olsun siyasi partilerimizin bu eşsiz mirasa sahip çıkması, ülkenin istiklal ve istikbalini ilgilendiren meselelerde dayanışma içinde hareket etmesi çok önemlidir.

Türkiye’nin farklı cephelerde yürüttüğü beka mücadelesinde Bağımsız Türkiye Partisi’nin gereken katkıyı vereceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle kongrenizin başarılı geçmesini diliyor, sizlerin şahsında Bağımsız Türkiye Partisi’ne gönül veren tüm vatandaşlarıma en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN

AK Parti Genel Başkanı

Türkiye Cumhurbaşkanı