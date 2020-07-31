  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 31 Temmuz 2020 09:39

Erdoğan'dan Cudi Dağı'ndaki Mehmetçiğe bayram telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

Erdoğan'dan Cudi Dağı'ndaki Mehmetçiğe bayram telefonu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Şırnak’taki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde askerlerle kıldı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı’nın bereketi ve Sefine Bölgesi’nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soylu ile telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı’nı kutladı.
 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , süleyman soylu , mehmetçik , bayramlaşma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM