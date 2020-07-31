Erdoğan'dan Cudi Dağı'ndaki Mehmetçiğe bayram telefonu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cudi Dağı'ndaki Nuh Peygamber üs bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Şırnak’taki Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde askerlerle kıldı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kurban Bayramı’nın bereketi ve Sefine Bölgesi’nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi’nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soylu ile telefonda görüşerek askerlerin Kurban Bayramı’nı kutladı.

