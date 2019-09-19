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  3. 19 Eylül 2019 13:46

Erdoğan'dan diploma tartışmasını başlatan Ergun Poyraz'a dava

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasını yeniden tartışmaya açan yazar Ergun Poyraz'a 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan diploma tartışmasını başlatan Ergun Poyraz'a dava
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatıyla ilgili yazdığı kitaplarla adından söz ettiren yazar Ergün Poyraz, Erdoğan tarafından açılan tazminat davasında, kendisinden 100 bin TL istendiğini belirtti.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Poyraz, “Tayyip'in üniversite hayatının olmadığının en net ve en kesin belgeleri” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin diploma kütüğünü paylaşıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eyüp Lisesi’ne gittiğine dair bir ibarenin bulunmadığını belirtti. Poyraz, Tayyip Erdoğan’ın üniversiteye girebilmesi için fark derslerini verip Eyüp Lisesi diplomasına sahip olması gerektiği belirtti.

Daha önce Erdoğan’a ait olduğu söylenen üniversite diplomasının aslını yayımlamıştı. Diplomanın 1994 tarihinde tasdik edildiğini söyleyen Poyraz, Marmara Üniversitesi’nin yayımladığı diplomadan farklı bir diploma olduğunu söylemişti.

Erdoğan’ın diploması tekrar AİHM gündemine taşındıErdoğan’ın diploması tekrar AİHM gündemine taşındı

 

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