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  3. 25 Ocak 2020 01:41

Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

Erdoğan’dan Elazığ depremi açıklaması
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Twitter hesabından açıklamalar yapan Erdoğan, şunları paylaştı:

* Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

* Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

* Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum.

* Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız.

* Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.

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