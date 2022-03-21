Erdoğan'dan ''enflasyon'' sözü: ''Boynumuzun borcu''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada vatandaşı isyan ettiren enflasyon için "Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gündemde olan asgari ücrete ikinci zam iddialarına üstü kapalı değindi. Vatandaşları heyecanlandıran bir mesaj veren Erdoğan, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti'nin 'milletin partisi' olduğunu belirterek sözlerine başlayan Erdoğan, "AK Parti, millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Kadro değişimi de bayrak yarışıdır. Partimizi medeniyetimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan büyük bir resim olarak görüyorum. AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez" dedi.



"Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin penceresinden hep birlikte kurtardık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün de aynı azimle çalışmalıyız. Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçerken, çok çalışıp gayret göstermeliyiz. Evlatlarımıza gururla miras bırakacağınız bir Türkiye için var gücünüzle çalışmanızı istiyorum. Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum. Bölgemizin ekonomik kriz ve savaşlarla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı dönemde birliğimiz daha güçlü olmalı"

Ses tonundaki değişikliğin fark edilmesi üzerine gülümseyerek yanıt veren Erdoğan, "Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Salgınla beraber küresel düzeyde yaşanan sarsıntı önümüze tarihi fırsat çıkardı. Yaşadığımız zorlu hadiselerin etkisiyle ekonomi programımızda köklü bir değişikliğe gitme zorunluluğu ile karşılaştık. Kendi ihtiyaçlarımıza uygun yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin, ekonomik gerilimlerinin ardından Ukrayna-Rusya savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu dönemdeyiz.

Hayat pahalılığının önüne geçmek ve vatandaşı ezdirmemek boynumuzun borcudur. Pahalılık var ama insanların istediği her ürüne ulaşabildiği bir ülkede yaşıyoruz.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık kaynak kullandık. Vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir."