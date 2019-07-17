  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 17 Temmuz 2019 16:39

Erdoğan'dan Erbil'deki hain saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarını hedef alan hain saldırıyı kınadı. Saldırıda Türk başkonsolosluk görevlisi şehit olmuştu.

Erdoğan'dan Erbil'deki hain saldırıyla ilgili açıklama
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kullandı.

Erbil'de restorana saldırı: Türk başkonsolosluk görevlisi şehit olduErbil'de restorana saldırı: Türk başkonsolosluk görevlisi şehit oldu

 

recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM