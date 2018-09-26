  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Eylül 2018 13:54

Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EURO 2024'e ev sahipliği için Türkiye'nin tüm koşulları yerine getirdiğini belirterek ''Adil bir değerlendirme bekliyoruz'' dedi.

Erdoğan'dan EURO 2024 açıklaması
A+ A-

Haberin Foto Galerisi

Türkiye Euro 2024'e hazır Türkiye Euro 2024'e hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol  Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahipliği için Türkiye'nin tüm gerekli koşulları  yerine getirdiğini vurgulayarak, adil bir değerlendirme beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Funke Medya Yayın Grubu'na ait gazetelere  verdiği röportajda, ırkçı ve ayrımcı saldırılardan dolayı Alman Milli Takımı'ndan  ayrılan Mesut Özil ile Londra’da çekilen fotoğraf, futbolcunun Alman Milli Takımı  bırakmasını ve EURO 2024 adaylığına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için  Türkiye’nin tüm gerekli koşuları yerine getirdiğini vurgulayarak, "Adil bir  değerlendirme bekliyoruz" dedi.

Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili söylentilerin gerçeği  yansıtmadığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye zaten turizm açısından çok dinamik ve  verimli bir ülke. Avrupa Şampiyonası’nda statların doluluğu, sponsor ve reklam  gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı" diye konuştu.

"UEFA objektif değerlendirme yaparsa..."

Hemen hemen tüm büyük şehirlerde, çoğu zaman Avrupa ülkelerinde bile  bulunmayan büyük kapasiteleri olan spor kompleksleri, stadyumlar ve spor  salonları inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "UEFA objektif değerlendirme yaparsa, bu gerçekleri görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 55 havalimanına, hızlı trenlere,  iyi ulaşım altyapısına ve otoyollara sahip olduğuna işaret ederek, her yıl 40  milyon turistin A noktasından B noktasına gittiğini kaydetti.

Almanya’nın 1974, 1988 ve 2006’da 2 dünya kupası ve bir Avrupa  şampiyonasını düzenlediğini anımsatan Erdoğan, “Ev sahipliği için tüm şartları  yerine getiren Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi  gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Pişman olunacak bir şey yok"

Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'un kendisiyle çektirdiği  fotoğrafla ilgili "Pişman olunacak bir şeyin bulunmadığını" belirten Erdoğan,  “Bildiğiniz gibi Lothar Matthaeus da Vladimir Putin ile buluştu.  Futbolcularımızın özgür iradeleriyle hareket etmek durumda olmaları lazım. Bunu  eleştirenlere üzülüyorum" şeklinde konuştu.

Mesut Özil'in "Kazandığımda Almanım, kaybettiğimde göçmenim"  ifadesinin Almanya’da futbolcuların ayrımcılığa uğramalarını iyi bir şekilde  özetlediğini ifade eden Erdoğan, "(Mesut Özil) Alman Milli Takımı’nı sebepsiz  bırakmadı. Bu ırkçı saldırılarla ve hakaretlerle karşılaşan herkes aynı tepkiyi  gösterirdi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ırkçılığa karşı birlikte el ele verip mücadele edilmesi  gerektiğini kaydetti.

Londra’da Mesut Özil ile ilk kez görüşmediğine işaret eden Erdoğan   şöyle konuştu:

"Değişik vesilelerle birçok kez bir araya geldik. Aynı şekilde değişik  ülkelerdeki Türk kökenli vatandaşlarımızla da buluşuyoruz. Mesut, Londra’da  yaşayan biri. Ben oradayken onunla neden bir araya gelmeyeyim? Ülkemizde oynayan  bir Alman futbolcu Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir fotoğraf çektirirse  onu linç mi edelim? Bu mantığı anlamıyorum."

Erdoğan, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın hem doğdukları hem de  ebeveynlerinin geldiği ülkeye kendilerini ait hissedebileceklerini kaydetti.

"Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz"

Özil ve Gündoğan’ın Alman Milli Takımı için oynamayı seçmelerine  ilişkin bir soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz Almanya’da yaşayan  vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye’nin onların vatanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ancak onlar  Almanya’da yaşıyorlar ve  doğal olarak Almanya’nın başarısı için çaba harcayacaklar. Almanya için oynamaları da kendi özel meselesi" değerlendirmesini  yaptı.

Türkiye olarak Türk vatandaşlarının toplumun her seviyesinde katılım  sağlamaları için cesaretlendirdiklerini ve desteklediklerini ifade eden Erdoğan,  Türk kökenli futbolcuların Almanya Futbol Federasyonu’nda kariyer yapmalarına  ilişkin de "Biz sakınca da, sorun da görmüyoruz. Tam aksine biz onlarla birlikte  seviniyoruz. Onlar Türk gençleri için örnek teşkil ediyorlar. Onların başarısı bizim başarımız" dedi.

Almanya’da 27-29 Eylül tarihlerinde  resmi temaslarda bulunacak olan  Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile futbolu konuşmayı planlamadıklarını  ancak Merkel’in Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’a değinmesi durumunda, kendisinin de  futbolu konuşacağını belirtti.

AA

recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM