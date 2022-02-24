Erdoğan'dan flaş hamle! Güvenlik zirvesi toplandı
Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali sonrasında Ankara'da da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topladı.
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da ziyareti nedeniyle zirveye katılamıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulunmuştu.
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