Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisinin geliştirilmesi mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda "Blokzincir İstanbul" programına katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Türkiye'nin her alanı gibi ülkemizin dijital dönüşümünün altında da AK Parti imzası olacaktır. Ülkemize kazandırdığımız her eserde dijital dönüşümün izlerini görmek mümkündür. Zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü bir teknolojik altyapı kurmayı da ihmal etmedik. Bizim bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız. Artık kendi uydularını üreten bir ülke haline gelmemiz, internet altyapımızı güçlendirmemiz bunların işaretleridir. Fiber altyapı konusunda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız.

"TEKNOPARK SAYIMIZ 94'E ULAŞTI"

Araştırma-geliştirme harcamalarını 55 milyar liraya çıkartarak milli gelirimizin yüzde 1'inin üzerinde yükseltmiş bir ülkeyiz. Teknoparklarda da benzer bir gelişmeye şahitlik ediyoruz. Teknopark sayımız 59 şehrimize yayılmış şekilde 94'e ulaşmıştır. Savunma sanayi, teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 750'nin üzerinde projeye ve 5.5 milyar Dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.

Cumhuriyetimizin 99'uncu yılında Togg otomobilinde ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin deyimiyle otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle akıllı cihaz olan Togg'un ülkemize değerli katkıları olacaktır.

Blok zincirin popüler olmasını kripto para alanındaki gelişmeler sağlamıştır. Merkeziyetsiz kayıt ve güvence imkanları mevcut ticari sistemi kökten değiştirebilme potansiyeline sahiptir. Alternatif iş yöntemleri hayatımıza daha fazla girmeye başladı. Şayet bir benzetmeyle dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir vasıtasıdır, aracıdır.

"KENDİ SANAL EVRENİMİZİ KURMA PEŞİNDEYİZ"

Türkiye Yüzyılı'nın hazırlıklarını yaparken böyle bir potansiyeli göz ardı edemeyeceğimiz açıktır. Yakıt koyan durumunda kalmaktan ziyade bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Başkalarının açtığı sanal evrenlerde yer almaya çalışmak yerine kendi evrenimizi kurma peşindeyiz. İnsansız hava araçlarımız yazdıkları destanlarla adlarına şarkı bestelenen eserler haline gelmiştir. Akıncı gibi teknoloji ve güce sahip araçlarımız dünyadaki savaş stratejilerini kökten değiştirmeye sahiptir.

"ARTIK BİZİM TAYFUN'UMUZ VAR"

Cesaret ve azmimizin yanında çalışkanlığımızla dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün de teknolojik atılımları ortaya koyuyoruz. Artık bizim Tayfun'umuz da var. Bunlar bir yerlere işaret oluyor. Bunu ileri safhaya taşıma gayretindeyiz.

Bu heyecanla çalışmalarımıza hız veriyoruz. BM kürsüsü başta olmak üzere pek çok platformda dile getirdiğimiz dünya 5'ten büyüktür çağrımız teknolojideki adaleti de kapsayan bir itirazdır.

TEKNOFEST kuşağı dediğim gençler sayesinde sadece eksikleri hızla tamamlamakla kalmıyor dünya çapında pek çok yeniliğin de altına imzamızı atıyoruz.

Türkiye'de teknolojiye dair ne varsa hepsi de gündemine olan parti hangisidir diye bakarsanız tek siyasi teşekkül AK Parti olur. Diğerlerinden teknoloji adına bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? Ya bakıyorsunuz terörle iç içeler ya da terör bölgelerinde neler yapılıyor, bunlara bakıyorlar. Biz bugünü değil, yarını değerlendiriyoruz. Yarın neler olacak? Dijital dünyamızı nasıl organize edeceğiz?

Hem kurumlarımızın hem partimizin teknolojiyle ilgili programlarda yer almaya gayret ediyoruz. Her TEKNOFEST'te yer alıyoruz. Türksat uydularının hizmete girene kadar her aşamasını yakından izliyorum.

Bugünkü programımızı da ayı anlayışın tezahürü olarak İstanbulumuzun en önemli üniversitesinde bu açıklamayı yapıyoruz. Uluslararası katılımcıları, kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturacak bu etkinlik teknolojiyi yakın takibin göstergesidir.

"MERKEZ BANKAMIZ KRİPTO PARAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Merkez Bankamız kripto parayla ilgili çalışma yürütülmektedir. Diğer bakanlıklarımız da bu teknolojiyi yakından takip etmektedir. Önümüzdeki dönemde kamu kuruluşlarımızda özel sektörde bu alanda ülkemize katkı sağlayacak yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

Gençlerimize hiçbir dayanağı olmayan kripto para kumarlarına yöneltmek yerine blokzincir teknolojisinin geliştirilmesi mecralarına yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyorum.