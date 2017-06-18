Operasyonda çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var
Operasyonda çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var
O isim uyardı ! ''Milyonlarca kişi göç edecek''
O isim uyardı ! ''Milyonlarca kişi göç edecek''
Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !
Çocuğuna bakmak için ayrıldı milyoner oldu !
LYS soru ve cevapları yayınlandı !
LYS soru ve cevapları yayınlandı !
Uçakta bomba alarmı ! Tahliye edildi
Uçakta bomba alarmı ! Tahliye edildi
Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi başlamadan tartışma başladı
Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi başlamadan tartışma başladı
Jandarma'dan üçüz askerlere baba sürprizi
Jandarma'dan üçüz askerlere baba sürprizi
Aman dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Aman dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Haziran 2017 18:52

Erdoğan'dan hastane ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı hastanede ziyaret etti.

Erdoğan'dan hastane ziyareti
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğleden sonra çıkarak Çalışkan'ı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi gitti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan Çalışkan'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Bağcılar’daki Medipol Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleşti. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların "Yanınızdayız. Mücadeleyi bırakmayın. Allah bizden alsın size versin" dediği görüldü.

AA & DHA

mustafa çalışkan , emniyet müdürü , istanbul , hastane