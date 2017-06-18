Erdoğan'dan hastane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan öğleden sonra çıkarak Çalışkan'ı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çağlayan'daki Florence Nightingale Hastanesi gitti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlardan Çalışkan'ın durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da Bağcılar’daki Medipol Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleşti. Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların "Yanınızdayız. Mücadeleyi bırakmayın. Allah bizden alsın size versin" dediği görüldü.