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Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Türk iş adamlarına şunu söylüyorum; dik duracağız

Erdoğan'dan İsrail açıklaması: Türk iş adamlarına şunu söylüyorum; dik duracağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararıyla ilgili olarak konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetiyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmada bir konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İsrail’in soykırım halkına yaptığınız yardımlar dolayısıyla tebrik ediyorum. Türkiye, Gazze’ye gönderdiği 50 bin tona yaklaşan insani yardım malzemesiyle dünyada ilk sıradadır. İsrail’i ateşkese zorlamak amacıyla ticari olarak biliyorsunuz bazı tedbirler aldık. Adımın sonuçlarını iş dünyası ile eşgüdümle yürüteceğiz.

"TÜRK İŞ ADAMLARINA ŞUNU SÖYLÜYORUM; DİK DURACAĞIZ"

Şunun bilinmesini isterim; biz bölgemizdeki hiçbir ülkeyle düşmanlık peşinde değiliz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi biz coğrafyamızda çatışma görmek istemiyoruz. Tüm inançlar olarak hep birlikte barış içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla, batının bizim üzerine nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum; dik duracağız."

Etiketler Erdoğan türk iş adamlar iş adamları İsrail
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