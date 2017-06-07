Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Rabia yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet ve Jandarma için düzenlenen iftar programında konuşma yaptı. Erdoğan, 'Rabia' işaretine terörist simge yakıştırmasında bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(FETÖ ile ilgili davalar) Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla kulaklarına fısıldanan tarihlerle verilen sözlerle aldatsınlar, hepsi beyhude. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Milletimizin, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Duruşmaları takip ediyorum."

Burası gazi bir mekandır ruhunu şeytana satmış FETÖ'cüler burayı bombaladılar.

FETÖ davalarını takip ediyorum. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlar, cezaevlerinde çürürken fayda vermeyecek.

Birileri Pensilvanya'ya, Yunanistan'a kaçabilir. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. Kaçmaktansa ölmeyi tercih ettik. Tüm güçlerini milletimiz arasında fitne çıkarmaya harcadılar. Milletimiz bu oyunların hiçbirine gelmedi.

Kendilerini, istedikleri kadar rüyalarla verilen sözlerle aldatsınlar. Hepsi beyhude. Ben danışmalarım aracılığıyla bütün davaları takip ediyorum.

Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıklar, cezaevlerinde çürürken onlara fayda vermeyecektir.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

(Kılıçdaroğlu'na) Bizim işaretimizden rahatsız olanlara sesleniyorum. Bu işaretin içinde tek vatan var, ondan mı rahatsız oluyorsun?

İki polisimizin şehit olduğu Gezi’nin yıl dönümünü mü kutluyorsunuz?

Sadece PKK, DEAŞ, YPG değil, bu milletin değerlerine karşı duran herkes teröristtir.

Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “AK Parti İhvan'ı destekleyecek siyasetten uzak durmalı. Müslüman Kardeşleri destekliyor, başta AK Parti'nin genel başkanı. Bu çok tehlikelidir. O desteğini süratle çekmeli ve aynı şekilde 'rabia' simgesinden de vazgeçmeli; çünkü Mısır, Suudi Arabistan ve BAE Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak görüyor. Siz gitmişsiniz Müslüman dünyanın terör örgütü olarak gördüğü İhvan'ın simgesini getiriyorsunuz AK Parti'nin simgesi haline getiriyorsunuz. Hani bunun yerlisi hani bunun millisi? Bir terör örgütünün dört parmağını getirdiniz, kendi simgeniz yaptınız. AK Parti'nin İhvan'dan desteğini süratle çekmesi lazım" demişti.