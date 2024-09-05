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Erdoğan'dan kılıçlı teğmen andı tepkisi: ''Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım''

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Cumhurbaşkanı Erdoağn Harp Okulları mezuniyet töreninde ellerinde kılıçlarla ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla atarak ant içen teğmenlerle ilgili olarak sessizliğini bozdu ve "Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım" dedi.

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin, dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde kılıçlarını çekip yemin ettikleri anlar ses getirmişti.

 TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’ndan üç kadın teğmenin birinci çıkması ve mezuniyet törenindeki kutlamanın ardından yaşanan gelişmeler AK Parti MKYK’da tartışma konusu oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre; bazı MKYK üyelerinin bu kutlamanın “askeri vesayet ve Türkiye’nin darbe geçmişi”ni hatırlattığını ve konunun soruşturulması gerektiğini söylemesi üzerine Erdoğan’ın, “Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanı’mla bu konuyu değerlendireceğim. Üç kız öğrenci birinci oldu, bu ilk kez oluyor. Aslında bu, ‘AK Parti zamanında kadınlar eve kapatıldı’ diyenlere iyi bir cevap. Bu kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet de ettim, hatta birinin adı İkra... Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım” dediği öğrenildi.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz"  andı

Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

 

Milliyet Gazetesi

Etiketler TSK harp okulları teğmenlerin andı kılıçlı ant
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