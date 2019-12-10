Erdoğan'dan KYK borcu açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, yaklaşık 5 milyon genci ilgilendiren KYK borçlarıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konu şu anda gündemimizde. Bütçe görüşmelerinden sonra öğrencilerin lehine bir adım atacağız. Beklentiniz biliyorum borçların silinmesi olacaktır. Burada yeni çalışmalar olacaktır. O da nedir, kredi olayı kalkacaktır sadece burs verilme süreci devam edecektir."

5 MİLYON BORÇLU VAR

Üniversite döneminde öğrenim kredisi kullanan ancak mezun olduktan sonra geri ödemede zorluk yaşayan kişi sayısı 5 milyonu aştı. Borcunu ödeyemediği için haciz tehlikesi ile karşı karşıya kalan on binlerce genç, borç erteleme ya da yapılandırma yoluna başvurdu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili "KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz." açıklamasını yapmıştı.