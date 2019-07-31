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  3. 31 Temmuz 2019 14:08

Erdoğan'dan MİT'in yeni kalesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Milli İstihabarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni binasına geldi.

Erdoğan'dan MİT'in yeni kalesine ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan son teknolojiyle donatılmış MİT’in yeni binasına saat 12.40 civarında geldi.

Yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerine inşa edilen ve ‘kale’ olarak nitelendirilen bina 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili.

Bina ve çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerinde de bulunduğu edinilen bilgiler arasında.

Ana binanın iç içe katmanlar şeklindeki mimari yapısı da dikkat çeken özelliklerinden biri olarak gösteriliyor.

Devasa ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı farklı bir bina da bölgede yer alıyor.

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