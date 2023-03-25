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Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı

Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşım
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