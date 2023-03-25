Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "14'üncü şehadet yıl dönümünde, i'lâ-yi kelimetullah ve nizam-ı âlem davalarının yılmaz savunucusu, örnek mücadele ve erdem insanı, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle, saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
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