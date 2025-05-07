Erdoğan'dan Özel'e: ''Yaşananlardan umarım ders alır''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, İstanbul'da uğradığı saldırıyla ilgili partisinin MYK toplantısında ''Yaşananlardan umarım ders alır'' dediği iddia edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 4 Mayıs Pazar günü Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi sonrasında gerçekleştirilen saldırı sonrası tepkiler sürerken bugün iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde dikkat çeken bir haber yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini söylemişti.

Ancak bugün Türkiye gazetesinde dikkat çeken bir haber yer aldı. Haberde "Erdoğan'dan Özel'e saldırı sonrası net mesaj: Yaşananlardan umarım ders alır" başlığı kullanılırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve, "Bu, şahsa yönelik yapılmış bir saldırı değil, tüm siyasete yönelik bir saldırıdır. Hoş bir durum değil, kabul edilemez. Siyaseti şiddet zeminine çekmek isteyenler inşallah bu yaşananlardan ders çıkarır” dediği ifade edildi.