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Erdoğan'dan Özel'in boykot listesindeki kafeye gece yarısı ziyareti

Erdoğan'dan Özel'in boykot listesindeki kafeye gece yarısı ziyareti
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CHP lideri Özgür Özel'in dün akşam Saraçhane'deki demokrasi nöbetinin 6'ncı akşamında, pek çok marka ile birlikte Türkiye'de hızla büyüyen ve üniversite kapüslerinde de açılan ve fiyat politikasıyla eleştirilen bir zincir kahveci için de "boykot" istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı Özel'in boykot edilmesini istediği kafenin bir şubesini ziyaret etmesi dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasının ardından protestolarının 6'ncı gününde yüzbinlerce vatandaş bir kez daha İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde toplandı.

Saraçhane'deki buluşmada konuşan CHP lideri Özel isim vererek çok sayıda firma için boykot çağrısı yaptı.

Özel'in protesto ettiği firma ve markalar arasında bir de meşhur bir kafe yer almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İşte o kafenin Başkent Ankara'da Söğütözü'ndeki şubesini

Burada gençlerle ve ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan, kafede bol bol da fotoğraf çektirdi.

İşte Özel'in açıkladığı boykot listesi:

EspressoLab
D&R
İdefix
Demirören AVM
Kilim Mobilya
Ülker
Türk Petrol
Milangaz
Likitgaz
TRT
TGRT'nin İhlas Ev Aletleri
Turkuaz Yayınevi
Milli Piyango
Misli.com
İddaa.com
ETSTur
CNN Türk
Anadolu Ajansı

Etiketler CHP boykot özgür özel recep tayyip erdoğan
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