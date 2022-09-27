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Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması

Erdoğan'dan 'Preveze Deniz Zaferi' anması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 484'üncü yıl dönümü ile 'Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türk denizcilik tarihinin dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferimizin 484'üncü yıl dönümünde Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'da ve dünyada fedakarca görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını tebrik ediyorum" dedi. 

Etiketler erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan deniz zaferi
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