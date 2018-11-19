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  3. 19 Kasım 2018 22:16

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye

TürkAkım Projesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'e kitap hediye etti.

Erdoğan'dan Putin'e sürpriz hediye
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TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Tarihi tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e bir hediye verdi.

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne, Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Rus bayrağının bulunduğu aynı araçla geldi.

Erdoğan ile Putin'in basına kapalı görüşmesi, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, yazar Alev Alatlı'nın "Dünya Nöbeti - Gogol'un İzinde 2. Kitap" adlı eserinin Rusça'sını hediye etti.



İSTANBUL'DAN AYRILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı.

Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.

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