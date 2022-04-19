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Erdoğan'dan rapçi Resul Aydemir'e: ''Anlat bakalım raptiye rap rap...''

Erdoğan'dan rapçi Resul Aydemir'e: ''Anlat bakalım raptiye rap rap...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki ünlülerle yapılan iftara Rap sanatçısı Resul Aydemir ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu "raptiye rap rap" diyaloğu damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle iftar programında buluştu.

Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer, Alişan ve Şükriye Tutkun gibi ünlü isimler iftardaydı.

 Pek çok ünlü ismin bir araya geldiği davete, rapçi Resul Aydemir de katıldı.

İftar davetine katılan rap sanatçısı Resul Aydemir, Twitter hesabı üzerinden Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Aydemir, Erdoğan'la olan fotoğrafını "Anlat bakalım 'Raptiye Rap Rap' demez mi bir de. Senin aklında gönlünde yerimiz olması bizim için şereftir Reisim" notuyla paylaştı.

 

 

Etiketler raptiye rap rap recep tayyip erdoğan resul aydemir
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