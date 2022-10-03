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Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu

Erdoğan'dan Saadet Partisi'ne taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün’ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Akgün’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

ERBAKAN'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYORDU
Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yakın isimlerden olan ve zaman zaman korumalığını, özel şoförlüğünü ve özel kalemliğini yapan Osman Akgün hayatını kaybetti.

Saadet Partisi GİK üyesi olan Osman Akgün’ün cenazesi 4 Ekim 2022 Salı günü Edremit yeni mezarlığa defnedilecek.

Etiketler erdoğan taziye
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